Самыми пунктуальными авиакомпаниями октября в Международном аэропорту Гейдар Алиев стали Etihad Airways и China Southern

6 ноября 2019 15:06 (UTC+04:00)

.

БАКУ/Trend/ - 6 ноября 2019 года, Баку –Главная воздушная гавань Азербайджана – Международный аэропорт Гейдар Алиев составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за октябрь 2019 года, передаетTrend, со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самого высокого показателя - 100% пунктуальности в октябре 2019 года при вылете из Международного аэропорта Гейдар Алиев добились национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, а также китайская авиакомпания China Southern.

Не менее 90% рейсов по расписанию выполнили авиакомпании Uzbekistan Airways, Qatar Airways, Aeroflot, Air Arabia и МАУ (Ukraine International). Высоких показателей также добились авиакомпании Lufthansa (89,6%), flyNas (88,9%), Kuwait Airways (87,5%) и Turkish Airlines (86,5%) и Belavia (86,4%).

В целом, в октябре 2019 года 77% вылетов совершены по расписанию либо с отклонением от графика не более чем на 15 минут.

Отметим, что итого в октябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 32 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 50 различным направлениям.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Политолог: Азербайджан может стать одной из центральных составляющих общего евразийского проекта
Политика 15:31
Логистическая компания обнародовала объемы доставляемой продукции (Эксклюзив)
Бизнес 14:17
SOCAR назвала объем добычи на месторождении «Бузовна-Маштага»
Энергетика 13:46
Приобретение доли в АЧГ и БТД позволит укрепить бизнес-профиль MOL Group
Энергетика 13:27
Коренные реформы нацелены на интеграцию Азербайджана в систему международных экономических отношений- эксперт
Политика 13:03
BP: Достигнут прогресс в проекте «Азери Центрально-Восточная»
Энергетика 12:32
Лента новостей
ИВ: Посадка в Зардабе в связи с юбилеем Насими тутовых деревьев будет способствовать развитию шелководства
Общество 16:21
Эрдоган заявил о задержании супруги главаря террористической организации ИГ
Турция 16:16
Казахстанский рынок общего страхования демонстрирует ежегодный рост
Финансы 16:07
ИВ Баку разрешила партии Мусават провести митинг
Политика 16:06
Хикмет Гаджиев обсудил расширение сотрудничества Азербайджана со Всемирным экономическим форумом
Политика 16:04
Александр Лукашенко обсудил с наследным принцем Абу-Даби реализацию белорусско-эмиратских договоренностей
Беларусь 16:03
В Иране на сельскохозяйственное оборудование потрачено свыше $ 140 млн
Экономика 15:56
RAEX- Europe: Узбекистан имеет самый динамичный рынок в регионе Центральной Азии
Финансы 15:52
Наибольшая доля от GWP в Узбекистане принадлежит продуктам добровольного non-life страхования
Финансы 15:51