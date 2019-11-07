В Узбекистане ввели в эксплуатацию крупнейший военный полигон

БАКУ/Trend/ - В Центральном военном округе Узбекистана сдан в эксплуатацию крупнейший военный полигон страны - «Каттакурган», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Узбекистана.
В церемонии открытии приняли участие министр обороны Баходир Курбанов, первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-майор Павел Эргашев и командующий Центральным военным округом полковник Ойбек Саидов.
Министр обороны подчеркнул, что полигон станет платформой для профессионального обучения и совершенствования навыков защитников страны.
Инфраструктура полигона включает парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы, центр культуры.
Территория военного полигона дает возможность проводить тактические учения и войсковые стрельбища.
В минобороны подчеркивают, что это самый большой полигон в Узбекистане, соответствующий мировым стандартам.
Здесь есть возможность одновременного проведения учений и учебно-практических занятий с использованием всех видов боевой техники, говорится в сообщении.
В ходе ознакомления с военным полигоном были продемонстрированы занятия подразделений военного округа, где военнослужащие практически отрабатывали свои навыки и теоретические знания в реальных условиях.
(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев)
Твиттер:@vakilovfaxri
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.