В Узбекистане ввели в эксплуатацию крупнейший военный полигон

БАКУ/Trend/ - В Центральном военном округе Узбекистана сдан в эксплуатацию крупнейший военный полигон страны - «Каттакурган», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Узбекистана.

В церемонии открытии приняли участие министр обороны Баходир Курбанов, первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-майор Павел Эргашев и командующий Центральным военным округом полковник Ойбек Саидов.

Министр обороны подчеркнул, что полигон станет платформой для профессионального обучения и совершенствования навыков защитников страны.

Инфраструктура полигона включает парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы, центр культуры.

Территория военного полигона дает возможность проводить тактические учения и войсковые стрельбища.

В минобороны подчеркивают, что это самый большой полигон в Узбекистане, соответствующий мировым стандартам.

Здесь есть возможность одновременного проведения учений и учебно-практических занятий с использованием всех видов боевой техники, говорится в сообщении.

В ходе ознакомления с военным полигоном были продемонстрированы занятия подразделений военного округа, где военнослужащие практически отрабатывали свои навыки и теоретические знания в реальных условиях.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев)

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