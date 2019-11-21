Вице-премьер Грузии примет участие в инвестиционном саммите Восточного партнерства

БАКУ/Trend/ - Вице-премьер-министр Грузии Майя Цкитишвили примет участие в инвестиционном саммите ЕБРР «Восточное партнерство», который состоится 22 ноября в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, сообщает Trend со ссылкой на Georgia Today.

Саммит связан с 10-й годовщиной Инициативы "Восточного партнерства".

«Восточное партнерство» (ВП), которое было запущено в 2009 году, является основой сотрудничества ЕС и стран Восточной Европы и Кавказа, а именно Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии и Азербайджана.

22 ноября ЕБРР также примет и премьер-министров Азербайджана, Молдовы, Украины и Беларуси. В саммите также примут участие Йоханнес Хан, комиссар ЕС, президент ЕБРР Сума Чакрабарти, международные инвесторы и предприниматели.

В рамках визита Цкитишвили проведет деловые встречи и примет участие в дискуссионной панели высокого уровня, посвященной инвестиционному климату и новым возможностям стран Восточной Европы и Южного Кавказа.

С 2009 года Европейский банк реконструкции и развития профинансировал 1,200 тысячи проектов в странах Восточного партнерства на общую сумму 26 миллиардов евро.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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