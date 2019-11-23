Вице-премьер: Азербайджан может удвоить поставки сельхозпродукции в Россию

23 ноября 2019 15:37 (UTC+04:00)

МОСКВА/Trend/ - Азербайджан может, как минимум, удвоить объем поставок сельскохозяйственной продукции в Россию, который на данный момент составляет около 600 миллионов долларов в год.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на полях десятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве.

Он отметил, что Москва может в электронном формате отслеживать товарамы, подчеркнув при этом необходимость цифровизации всех процессов и всех параметров сотрудничества.

«В этом направлении мы делаем шаги, чтобы можно было автоматически, с места проверять и происхождение, и качество, и все другие параметры наших товаров, которые поступают на российские рынки», - сказал Мустафаев.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития России и министерства экономики Азербайджана.

(Автор: Артем Соколов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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