Свыше $2 млрд потребуется на план развития Алматы в Казахстане

БАКУ/Trend/ - План «Новый Алматы» предполагает беспрецедентные вложения в объёме свыше двух миллиардов долларов, рассказал аким казахстанского города Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает Trend.

Об этом Сагинтаев рассказал в рамках Almaty Investment Forum, прошедшего 27 ноября в городе Алматы.

«Мы начинаем масштабную модернизацию городской инфраструктуры. Чтобы повысить качество и комфортность жизни в мегаполисе, мы приняли специальный пакет краткосрочных и среднесрочных планов развития. Они касаются в первую очередь «Нового Алматы» - то есть окраинных районов мегаполиса, а также Алматинской агломерации», - рассказал аким.

По его словам оба плана направлены на быстрое решение самых первоочередных городских проблем - водоснабжение, освещение, благоустройство и безопасность.

«Рост Алматы будет полицентричным и сосредоточится в нескольких зонах, в разных частях города. Обновление городской инфраструктуры открывает новое поле для инвестиций уже в ближайшие пять лет», - рассказал Сагинтаев.

Аким также добавил, что планы развития «Нового Алматы» и агломерации - важные драйверы для всей городской экономики.

«Все эти конкурентные преимущества Алматы позволяют нам, не откладывая, начать структурный манёвр в экономике города с тем, чтобы сделать его сильным, динамично растущим, конкурентным», - рассказал он.

По словам Сагинтаева, конечная цель структурного маневра – развивать экспортные производства, расширить присутствие производителей Алматы в мировой экономике высоких технологий. Только так город получит новую модель экономического роста, конкурентоспособную на мировой арене.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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