ЕБРР отметил результаты реформ в Азербайджане

28 ноября 2019 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отметил положительные результаты реформ, проведенных руководством Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на «Отчет о переходном периоде на 2019–2020 годы», опубликованный ЕБРР в ноябре этого года

В отчете также отразились факторы, обуславливающие развитие экономики Азербайджана и прогнозируемые позитивные перспективы на предстоящий период.

Было отмечено, что передача доходов от добычи углеводородов в другие сектора экономики в последние годы усилила диверсификацию экономики в Азербайджане и частный сектор стал одним из главных приоритетов для общего развития. В отчете также подчеркивается снижение налогов в результате реформ в финансовом секторе, поддерживающих развитие микро-, малых и средних предприятий.

Недавние реформы финансового сектора, стабильность сектора и позитивные тенденции в результате этих реформ также отражены в отчете. Таким образом, было отмечено, что сокращение кредитования в стране прекратилось с 2018 года и начало расти номинальными темпами с конца года на фоне общей макроэкономической стабилизации и возобновления экономического роста. В отчете также отмечается снижение долларизации кредитов и сбережений.

В то же время, в отчете положительно отмечен и подписанный Президентом Ильхамом Алиевым указ об урегулировании проблемных кредитов 28 февраля 2019 года, шаги, предпринятые для развития сектора в соответствии с этим указом, и положительные результаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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