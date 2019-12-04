Агентство пищевой безопасности Азербайджана обсудило сотрудничество с ОЭС

4 декабря 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана готово развивать сотрудничество с членами ОЭС с точки зрения наращивания потенциала в импорте и экспорте животноводческой продукции. Об этом заявил Глава агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазлы в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства стран ОЭС, передает Trend с мероприятия.

По словам Тахмазлы, у стран-членов ОЭС есть огромный потенциал с точки зрения экспорта животноводческой продукции, с участием органов ветеринарного контроля. Наши страны могут расширить сотрудничество в области контроля за продовольственной безопасностью, заболеваниями животными, изучения международных стандартов в этом направлении, а также по взаимному признанию лабораторий.

До начала деятельности Агентства АПБ количество отказов от азербайджанских товаров составляло 36, сегодня эта цифра снизилась до 11.

"Агентством осуществляется серьезная работа по упрощению экспорта продуктов питания животного происхождения из Азербайджана в Евросоюз, в результате которой, объем экспорта заметно вырос на данный момент и продолжает расти", - сказал Тахмазлы.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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