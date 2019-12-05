Минсельхоз Азербайджана закупил из Китая 1 миллион саженцев шелковицы

БАКУ/Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана закупило из Китая один миллион саженцев тутового дерева в рамках Государственной программы по развитию шелководства до 2025 года.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве сельского хозяйства, данные саженцы устойчивы к неблагоприятным климатическим условиям, следовательно полученный продукт будет высокого качества и конкурентноспособным.

Саженцы будут бесплатно раздаваться фермерам, работающим в сфере шелководства в определенных регионах страны.

В целом, на данный момент в страну было завезено 3,5 миллиона саженцев шелковицы. В 2016 году из Китая было привлечено 1,5 миллиона, в 2017 году и 2018 году - дополнительно еще по одному миллиону тутовых саженцев.

Госпрограмма предусматривает довести до 2025 года объемы производства шелковичного кокона до шести тысяч тонн. Согласно плану действий программы, в ближайшие годы планируется поддержка применения кластерного подхода в области коконоводства и шелководства, создание новых продуктивных пород и гибридов тутового шелкопряда, а также расширение научных исследований по первичному посеву тутовых деревьев и создание заводов, обеспечивающих переработку продукции, занимающихся шелководством хозяйствующих субъектов.

В соответствии с Госпрограммой, для расширения кормовой базы шелководства, министерство сельского хозяйства осуществляет создание новых тутовых садов, завоз из Китая устойчивых к климатическим условиям тутовых саженцев.

В настоящее время в области шелководства задействованы 5543 производителя, охватывающих 38 районов страны.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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