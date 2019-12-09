Лавров посетит Узбекистан в январе 2020

9 декабря 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в столицу Узбекистана в январе 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом стало известно в ходе мероприятия, посвященному открытию филиала Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО) в Ташкенте.

"Действительно, у нас на повестке дня есть этот визит, он состоится где-то в середине января следующего года. Одним из важных пунктов пребывания российского министра в Узбекистане является посещение филиала МГИМО и Университета мировой экономики и международных отношений. Мы все вместе встретимся, и Сергей Викторович, кроме всего прочего, обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех здесь заинтересует", - отметил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Напомним, что девятого декабря состоялась торжественная церемония по случаю открытия филиала знаменитого российского вуза в Ташкенте.

В мероприятии приняли участие Камилов, российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонии также побывали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.

Предстоящий визит российского министра в столицу Узбекистана и посещение им филиала МГИМО неслучайны.

Лавров сам является выпускником этого университета. Он успешно окончил МГИМО в 1972 году (восточное отделение) и в процессе обучения овладел тремя языками (английским, французским и сингальским). Дипломат даже написал гимн для вуза.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в Россию свыше $1,2 млрд
Бизнес 13:39
Расходы азербайджанских туристов в Грузии выросли
Финансы 13:00
Египет выдал патент на разработанную Узбекистаном технологию культивации хлопчатника
Бизнес 12:16
Лавров и Помпео обсудят в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы
Россия 12:09
В Узбекистане увеличили приток газа на скважине Илм-5
Энергетика 12:03
Лента новостей
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13
В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях
Общество 14:04
Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями
Общество 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций
Энергетика 13:52
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей
Тендеры 13:50
Обнародованы некоторые детали Генплана Баку
Общество 13:48
В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
Общество 13:42