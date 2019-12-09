Лавров посетит Узбекистан в январе 2020

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в столицу Узбекистана в январе 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом стало известно в ходе мероприятия, посвященному открытию филиала Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО) в Ташкенте.

"Действительно, у нас на повестке дня есть этот визит, он состоится где-то в середине января следующего года. Одним из важных пунктов пребывания российского министра в Узбекистане является посещение филиала МГИМО и Университета мировой экономики и международных отношений. Мы все вместе встретимся, и Сергей Викторович, кроме всего прочего, обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех здесь заинтересует", - отметил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Напомним, что девятого декабря состоялась торжественная церемония по случаю открытия филиала знаменитого российского вуза в Ташкенте.

В мероприятии приняли участие Камилов, российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонии также побывали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.

Предстоящий визит российского министра в столицу Узбекистана и посещение им филиала МГИМО неслучайны.

Лавров сам является выпускником этого университета. Он успешно окончил МГИМО в 1972 году (восточное отделение) и в процессе обучения овладел тремя языками (английским, французским и сингальским). Дипломат даже написал гимн для вуза.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

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