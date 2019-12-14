В Грузии будет создано Агентство по надзору за рынком

14 декабря 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В системе министерства экономики и устойчивого развития Грузии будет создано Агентство по надзору за рынком, среди функций которого контроль товаров на рынке, сообщает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

Данное агентство также будет контролировать производство, строительство, монтаж, хранение, транспортировку, оборот, использование и утилизацию технически объектов.

Агентство также будет регулировать надзор за продукцией, для которой выполняются требования соответствующих технических регламентов.

Сотрудники агентства также будут иметь рычаги воздействия на предприятия.

Агентство не будет осуществлять надзор за продуктами, регулируемыми Кодексом по продуктам питания, ветеринарии и защите растений.

Создание Агентства по надзору за рынком предусматривает новый законопроект, который потребует внесения изменений в Кодекс безопасности продукции и свободного передвижения.

Проект будет обсужден на заседании Парламентского бюро 16 декабря.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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