Гостаможня Азербайджана упрощает процедуру оформления таможенного контроля

20 декабря 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана ведет активную деятельность в направлении цифровизации торговых процессов и улучшение системы оформления таможенного контроля.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на II Республиканском форуме участников внешней торговли сказала руководитель офиса Международной финансовой корпорации (МФК) в Азербайджане Алия Азимова.

Как отметила Азимова, по мнению ряда мировых экспертов-экономистов, если в мире в целом сократится временной отрезок прохождения таможенных процедур, то мировая экономика будет расти ежегодно на 100-200 миллиардов долларов. Представитель корпорации отметила, что в Азербайджане этот факт учитывается и ведутся соответствующие работы по снижению продолжительности таможенного оформления.

Согласно последнему отчету «Doing Business» таможенное оформление операций по ввозу на границе Азербайджана составляет 14 часов, что на 30 процентов меньше чем средняя продолжительность таможенного оформления по миру. Благодаря улучшению системы оформления таможенного контроля также сократилось время оформления операций по вывозу (17 часов), приблизившись к среднему показателю по миру (16 часов).

Индекс эффективности логистики в Азербайджане за последние четыре года составил 2,45 балла. Такие показатели были достигнуты благодаря четкой работе таможенных органов.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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