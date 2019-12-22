Обнародован объем промышленного производства в Баку за 11 месяцев

22 декабря 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года объем товаров и услуг, произведенных промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, составил 36 миллиардов манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно отчету, 80,5 процента промышленной продукции произведено в горнодобывающей промышленности, 17,5 процента - в обрабатывающей промышленности, 1,4 процента- в электроэнергетической промышленности, а также в производстве газа и пара и 0,6 процента - в водоснабжении, очистке и переработке отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,8 процента.

Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 88,7 процента,а услуг промышленного характера - 11,3 процента.

Большая часть произведенной продукции была отправлена потребителям, а запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий по состоянию на первое декабря 2019 года составили 212,7 миллиона манатов с учетом резервов, созданных в предыдущие периоды.

В сообщении также отмечается, что на складах промышленных предприятий также имеется другая продукция на сумму 72,6 миллиона манатов, купленная у других предприятий и предназначенная для продажи.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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