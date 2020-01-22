USAID оказывает беспрецедентную поддержку Грузии

22 января 2020 15:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Обнародованы данные экспорта стали и цемента из Турции в Грузию
Бизнес 14:59
В Грузии выдано значительное количество лицензий на добычу полезных ископаемых
Бизнес 13:31
Импорт автомобилей из Грузии в Азербайджан значительно вырос
Бизнес 12:48
Прибыль грузинских коммерческих банков выросла
Финансы 12:43
Грузия и Эстония обсуждают возможность дальнейшей интенсификации экономических связей
Бизнес 12:33
Литва является близким другом и союзником Грузии
Бизнес 12:01
Лента новостей
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти
Энергетика 15:48
Азербайджанский завод огласил потенциальные маршруты экспорта отопительных систем комби
Бизнес 15:46
РФ и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества
Туркменистан 15:45
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман
Общество 15:44
Сотрудник французской контрразведки торговал сведениями в интернете
Европа 15:41
Грэг Вайнер: Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ выводит страну на совершенно другой уровень
Политика 15:39
В Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике
Общество 15:38
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" (ФОТО)
Политика 15:31
В Азербайджане пассажиры стали чаще выезжать за рубеж на автобусах
Транспорт 15:25