Текстильная отрасль Туркменистана нацелена на цифровые технологии

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждено положение о министерстве текстильной промышленности, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

В соответствии с документом, в данном ведомстве будет создан отдел цифровых технологий.

Министерству предписано в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

Напомним, что в Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития индустрии текстиля.

Существенную часть поставляемой за рубеж продукции Туркменистана составляют изделия домашнего текстиля, спортивной и джинсовой одежды, выпускаемые под всемирно известными торговыми марками Puma, Walmart, Bershka, Pool&Bear, River Island, Cosco.

В целом на реализацию более 30 проектов в текстильной индустрии Туркменистана намечено направить до 2025 года более 300 миллионов долларов США.

В сентябре сообщалось, что в Туркменистане из запланированных к передаче в частную собственность 29 текстильных предприятий уже приватизировано 18.

Ассортимент текстильной продукции в ближайшей перспективе будет расширен также за счёт налаживания выпуска вельветовой ткани, различных видов нетканого материала – спанбонда, спанлейса, холлофайбера, штор, а также синтепона и ковролина.

Отметим, что в Туркменистане готовятся проекты по налаживанию новых производств в текстильной отрасли. Речь идет об увеличении объёмов производства импортозамещающих товаров широкого ассортимента, укреплении экспортного потенциала страны.

В частности, готовится проект по сооружению нового прядильного предприятия по переработке верблюжьей и козьей шерсти, а также производства по переработке текстильных и шерстяных остатков, отходов камыша и хлопчатника. Данные объекты будут оснащены современным инновационным оборудованием.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)