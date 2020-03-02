Катар заинтересован в реализации крупных проектов в Туркменистане

БАКУ/Trend/ - Катар выразил заинтересованность в реализации крупных проектов в Туркменистане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Туркменистана.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани, прошедшей 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар).

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества.

"При этом был подчёркнут высокий уровень двусторонних отношений, главным фактором развития которых является открытый дружеский и конструктивный диалог, установившийся на высшем политическом уровне. Было отмечено, что взаимные визиты на высшем уровне создают мощные импульсы для укрепления и развития отношений традиционной дружбы и партнёрства", - говорится в сообщении.

В ходе встречи главы МИД двух стран обратили внимание на необходимость поддержания регулярного характера межмидовских консультаций и дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия в этом формате.

В ходе политических консультаций были также затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Катарская сторона выразила заинтересованность в реализации крупных проектов в Туркменистане.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональной и международной тематике, представляющей взаимный интерес.