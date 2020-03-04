Caspian Franchise повысит инвестиционную привлекательность Азербайджана для потенциальных инвесторов

БАКУ/Trend/ - Целью организации мероприятий подобно сегодняшнему является объединение владельцев франшиз, инвесторов и предпринимателей, а также лиц, которые намерены начать бизнес по методу франчайзинга.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на Международном форуме и выставке по франчайзингу, который проходит в отеле Boulevard Hotel Baku 4-5 марта, организованном при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, сообщил председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

«Мы считаем, что это мероприятие, впервые проводящееся в нашей стране, традиционно заинтересует предпринимателей, а также станет практической платформой с точки зрения делового сотрудничества между отечественными и зарубежными предпринимателями и эффективного налаживания контактов B2B», - подчеркнул Мамедов.

По его словам, выставка позволит потенциальным инвесторам продемонстрировать известные зарубежные бренды, работающие в системе франчайзинга, создаст условия для получения всесторонней информации о международной бизнес-платформе Caspian Franchise в сфере купли-продажи франшиз в стране. Эта выставка также позволит наладить партнерские связи между предпринимателями, ознакомиться с тонкостями технологии франчайзинга, повысить инвестиционную привлекательность Азербайджана для потенциальных инвесторов, а также создать незаменимые возможности для формирования поисковой и выборочной системы по новым франчайзинговым проектам.

«В данной связи мы приглашаем предпринимателей принять активное участие в этом мероприятии и провести плодотворные обсуждения», - сказал Мамедов.

Напомним, сегодня проходит Международная форум и выставка и по франчайзингу. Мероприятие организовано по инициативе и при организационной поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики.

На конференции выступили : Виктор Большаков - учредитель (Topfranchise.ru), Эльнур Исламов - учредитель (Азербайджанский Франчайзинговый Центр), Мирисмет Джавадов - директор «Churrosaz», Альберт Конг - исполнительный директор Asiawide Franchise Consultants Pte Ltd, Бахар Кавузова - менеджер по юридическим вопросам Deloitte & Touche LLAC, Аббас Мирза - CEO Burger King Azerbaijan, Мурад Гасымов - CMO Burger King Azerbaijan и Анар Ибрагимов - CEO 145 Group.

Автор: Фидан Бабаева.