Грузия выделяет средства для приобретения запасов необходимой продукции

БАКУ/Trend/ - Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии потратит 16 миллионов лари (4,86 миллиона долларов) для приобретения запасов сахара, масла и макаронных изделий в стране из-за вспышки коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, министерство закупит 5 000 тонн сахара, 500 тонн макарон и 1,5 тонны подсолнечного масла.

Правительство также создало механизм ограничения цен и провело переговоры с предприятиями, чтобы не повышать цены на ряд продуктов. Для этого правительство выделило 10 миллионов лари (3 миллиона долларов).

Согласно данным, цены на девять основных продуктов, включающих рис, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар, пшеницу, гречневую крупу, бобы, сухое молоко, не изменятся.

Около двух недель назад министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили заявил, что в Грузии нет риска нехватки продовольствия из-за коронавируса.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 98 случаев заболевания коронавирусом.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова.)