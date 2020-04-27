Грузия и Израиль будут сотрудничать в посткризисный период

Бизнес 27 апреля 2020 20:52 (UTC+04:00)
Грузия и Израиль будут сотрудничать в посткризисный период
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции
США задумали новый ход с целью сохранить оружейное эмбарго против Ирана
США задумали новый ход с целью сохранить оружейное эмбарго против Ирана
Лента новостей
Грузинские фермеры освобождены от платы за мелиорационное обслуживание Бизнес 20:59
В Казахстане одобрено ТЭО строительства установки по очистке СУГ Энергетика 20:58
Грузия и Израиль будут сотрудничать в посткризисный период Бизнес 20:52
Казахстанская авиакомпания возобновит полеты между двумя городами страны Транспорт 20:34
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Абузара Халафова Политика 20:28
Агентство Fitch пересмотрело рейтинг ж/д оператора Казахстана Транспорт 20:09
Определился состав Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Политика 20:01
Банки Азербайджана обсудили механизм применения кредитных льгот от ЦБА Финансы 19:55
Определился состав делегации Милли Меджлиса Азербайджане в Межпарламентском союзе Политика 19:46
Между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана состоялся телефонный разговор Политика 19:38
Миграционная служба Азербайджана изменила порядок предоставления услуг иностранцам Общество 19:36
Говоря о возобновлении обучения следует ссылаться на официальные источники - Джейхун Байрамов Общество 19:29
В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом ЕС Туркменистан 19:25
Госкомитет по работе с диаспорой продолжает оказание помощи остающимся в Минске гражданам Азербайджана Общество 19:19
ЕС приветствует антикризисный план Грузии Бизнес 19:13
Аэропорт Алматы в Казахстане нарастил грузоперевозки Транспорт 19:09
Оглашена общая стоимость пакета налоговых льгот, предусмотренных в связи с коронавирусом Экономика 19:06
Джейхун Байрамов: Решение о возобновлении обучения будет принято с учетом реальной ситуации Общество 18:57
Ветераны выражают глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу Политика 18:56
СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Исмайыллы, задержан представитель ИВ Политика 18:51
Благодарственные письма Президенту: Ваши решительные шаги – наглядный пример Вашей любви, заботы о народе Политика 18:44
Если в частных школах не проводятся занятия, плату за них требовать нельзя - Джейхун Байрамов Общество 18:34
Разработанные Центробанком Азербайджана льготы будут способствовать оздоровлению страхового рынка - Азер Алиев Экономика 18:25
Дочерняя компания ООО "Азерпочт" получила международный сертификат Общество 18:24
В Азербайджане из приемных экзаменов могут исключить некоторые темы Общество 18:23
На карантине в Сицилии: рояль и тарелка азербайджанского дюшбара (ФОТО) Культура 18:19
Минобразования Азербайджана о "Последнем звонке" Общество 18:19
Джейхун Байрамов: Перед правительством будет поднят вопрос о возможности студентов, не завершивших обучение, окончить его позже Общество 18:13
В Азербайджане увеличится производство текстильной продукции Бизнес 18:12
В Туркменистане освоили новый метод выращивания кормовых культур Бизнес 18:12
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сдало в эксплуатацию новые объекты Транспорт 18:09
В Азербайджане на приемных экзаменах в вузы будут применяться другие стандарты Общество 18:05
В Азербайджане разрабатываются правила по проведению индивидуального обучения Общество 17:59
В области Казахстана запущена солнечная электростанция Энергетика 17:58
В Грузии начался первый этап снятия ограничений в связи с коронавирусом Бизнес 17:55
Совокупный размер активов азербайджанских страховщиков превышает 1 млрд манатов Экономика 17:54
Apple отложит на месяц планируемое увеличение производства новых iPhone ИКТ 17:53
Джейхун Байрамов: Вузы готовят предложения по оцениванию знаний студентов Общество 17:52
Туркменские фермеры производят продукты питания из собственного урожая Бизнес 17:47
Бакинская русдрама запускает бесплатные онлайн-показы спектаклей Культура 17:47
Джейхун Байрамов: Сектор образования будет не первым, вышедшим из режима карантина Общество 17:47
Азербайджанские аналитики: Цена на золото может сломать семилетний максимум Финансы 17:45
Джейхун Байрамов: Государство проводит подготовку к оплате обучения студентов уязвимой группы Общество 17:36
Завод Göyçay-Süd огласил сумму экспортной продукции с начала текущего года Бизнес 17:28
Общий объем небанковских депозитов в Грузии вырос Финансы 17:28
Джейхун Байрамов: Телеуроками в Азербайджане воспользовались 1,6 млн. учеников Общество 17:26
Самый активный азербайджанский музыкант в соцсетях во время карантина (ВИДЕО) Культура 17:26
Граждане Азербайджана возвращаются на родину из Дубая (ФОТО) Общество 17:24
В Азербайджане обнародованы номинанты на соискание государственных премий 2020 года Социум 17:21
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по модернизации оборудования Тендеры 17:18
"Незабываемые" теперь в виртуальном мире (ВИДЕО) Культура 17:12
Южная Корея направила партию гуманитарной помощи в Узбекистан Узбекистан 17:07
Мушвиг Мамедов: Мы предлагаем персональные решения, позволяющие обеспечивать полную кибербезопасность ИКТ 17:04
Узбекистан расширяет сотрудничество с ЮНИДО Бизнес 17:04
Прошел брифинг с участием министра образования Джейхуна Байрамова в Оперативном штабе при Кабинете министров (ФОТО) Общество 17:01
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 17:00
ГЭЦ Азербайджана разместил новые тестовые экзамены на портале otk.az Общество 16:57
Названы проекты, реализованные волонтерами ASAN в рамках борьбы с коронавирусом Общество 16:53
Крупный молочный комбинат Азербайджана огласил сумму реализованной продукции за три месяца 2020 года Бизнес 16:48
МВФ делает прогноз по экономическим показателям Грузии Бизнес 16:43
Узбекистан и Турция планируют нарастить объемы взаимной торговли Бизнес 16:31
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение запасных частей для клапанов Тендеры 16:24
Правительство Грузии сокращает расходы Финансы 16:21
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 23, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 16:16
Крупный перерабатывающий завод Азербайджана огласил сумму реализованной продукции с начала 2020 года Бизнес 16:16
Филармония перечислила денежные средства с месячной зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Социум 16:15
Состоялись обсуждения между делегациями таможенных служб Азербайджана и Ирана Экономика 16:12
Дмитрий Песков заявил об отсутствии поводов для возвращения цен на нефть к очень высокому уровню Россия 16:12
В Туркменистане выявлены стойкие сорта маша, подходящие для разведения и экспорта Бизнес 16:11
Противотанковые подразделения ВС Азербайджана проводят тренировки с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:06
Между Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи (ФОТО) Политика 16:05
Афет Гасанова: Принятые в Азербайджане меры помогут стремительному восстановлению экономики после пандемии Политика 16:03
Захра Бадалбейли и Эльвин Ганиев против Шерри и Лёвланда. Просто потрясающе! (ВИДЕО) Культура 15:58
Александр Новак сообщил о росте спроса на нефтепродукты в Европе Европа 15:51
Азербайджанская инвестиционная компания об итогах первого квартала 2020 года Финансы 15:49
В Казахстане принято решение о смягчении карантинного режима Казахстан 15:47
Узбекистан запускает производство самоходной сельхозтехники Транспорт 15:41
AGBank направил всю операционную прибыль на резервы Финансы 15:41
Азербайджан становится важнейшим узлом международных транспортных коммуникаций - российский эксперт Политика 15:35
В Азербайджане реализация проекта «Виртуальная школа» продолжится и после возобновления учебы – минобразования Общество 15:31
Эльхан Алескеров: ОДКБ следует остудить воинственный пыл Еревана Политика 15:29
Нацбанк Казахстана утвердил базовую ставку Финансы 15:26
Больше половины обязательств AGBank приходится на депозиты Финансы 15:23
Крупный азербайджанский банк увеличил активы Финансы 15:22
Минобразования Азербайджана: Своевременно подтвердившие свои заявки учителя смогут сменить место работы Общество 15:18
Вагит Алекперов: Рынок нефти будет восстанавливаться в течение 2020 года и первой половины 2021 года (ВИДЕО) Энергетика 15:14
Британский суд перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США Европа 15:12
В Узбекистане значительно выросла прибыль крупнейшего производителя цемента Финансы 15:11
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Турция 15:02
В Грузии зафиксирован высокий показатель импорта нефтепродуктов Энергетика 14:58
Виртуальное путешествие по залам Музея современного искусства в Баку (ВИДЕО) Культура 14:58
В Азербайджане уточняется ситуация с приемом документов для паломничества Хадж Общество 14:58
Центробанк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 14:56
Узбекистан продолжает диверсифицировать текстильную промышленность Бизнес 14:50
Объем перевалки грузов через турецкий порт Дикили превысил 100 тыс. тонн Турция 14:34
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 14:29
Внедрение альтернативных источников энергии выгодно для экономики Азербайджана Энергетика 14:28
Через Бакинский порт прошел грузовой поезд из Китая Транспорт 14:24
Таможенники Азербайджана продолжают оказание продпомощи малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:22
МВФ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году Финансы 14:20
Все новости