Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт посредством "единого окна"

БАКУ /Trend/ - Общий объем экспорта азербайджанской продукции посредством системы "единое окно" в апреле 2020 года составил 1,9 миллиона долларов, что в 5,5 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-апреле Центр поддержки экспорта "Единое окно" выдал сотням предпринимателей соответствующие сертификаты на экспорт, в результате чего был осуществлен экспорт ненефтяной продукции на сумму почти 40 миллионов долларов США.

Согласно данным отчета, в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было экспортировано ненефтяной продукции на 9,6 процента больше.

Напомним, что в 2019 году общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" составил 140,4 миллиона долларов, что на 6,4 процента меньше показателя 2018 года, который составил 150 миллионов долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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