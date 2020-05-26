Азербайджанский производитель сельскохозяйственной продукции выйдет на новые рынки

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания METAK планирует в ближайшем будущем поставлять продукцию в Россию и Казахстан, сообщили Trend в компании.

Как отметили в METAK, компания в настоящее время, в основном, экспортирует сельскохозяйственную продукцию.

"В 2019 году компания экспортировала продукцию в Беларусь и Узбекистан, но мы планируем расширить географию экспорта", - сказали в компании.

"24 сентября 2019 года в Москве прошла международная выставка пищевой промышленности "WorldFood 2019". При поддержке министерства экономики Азербайджана и Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) на едином стенде страны Made in Azerbaijan была представлена продукция 33 отечественных компаний. Среди представленных на стенде Made in Azerbaijan производителей также была компания "МЕТАК". Наша компания уже 13 лет вносит свой вклад в развитие садоводства в нашей стране под брендом "LANGU". Наряду с фруктами, на выставке также были продемонстрированы альвеоли (картонные подложки для фруктов) производства МЕТАК. Компания является первым и единственным производителем альвеолей в регионе",- сказали в кампании.

Отметим, что компания METAK создана в 1997 году. Компании принадлежат предприятия в Балаханы, Нефтчале и Сумгайыте. Основной продукцией, производимой на заводах компании, являются стальные и пластиковые трубы, пластиковые ящики и контейнеры, изделия для интенсивного садоводства и сельского хозяйства.

Компания также занимается производством и экспортом сельскохозяйственной продукции, включая яблоки, груши, персики, абрикосы и другие фрукты.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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