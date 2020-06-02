Самир Шарифов: Финансовое положение ряда государственных предприятий не радует

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане финансовое положение ряда государственных предприятий вовсе не радует.

Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения вопроса по исполнению государственного бюджета Азербайджана на 2019 год, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что в прошлом году в определенной степени были субсидированы услуги ряда государственных предприятий: «В первую очередь, это ЗАО «Бакинский метрополитен». Поскольку плата за проезд не покрывает реальные расходы на эксплуатацию, государство выдает дотацию».

Шарифов добавил, что ОАО «Азеристиликтеджхизат» тоже фактически субсидируется государством, поскольку установленные для общества тарифы не покрывают реальные расходы на эксплуатацию: «В прошлом году была оказана определенная финансовая помощь. В текущем году финансовое положение ОАО «Азеристиликтеджхизат» не радует, что тоже следует признать».

-->

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )