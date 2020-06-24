Существенно вырос импорт продукции Туркменистана в Азербайджан
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Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО "Aqro Dairy" в селе Гараагаджлы Самухского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для семей вынужденных переселенцев в Самухском районе (ФОТО)
Письма граждан: Господин Президент, верим, что благодаря Вашим мудрым решениям мы достойно преодолеем любые трудности
В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после восстановления моста над рекой Гянджачай (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Гяндже нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета (ФОТО)
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция по поддержке восстановления деятельности объектов МСБ в период после пандемии
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством нового здания Гянджинского государственного драмтеатра (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия после реставрации комплекса караван-сараев «Шах Аббас» и «Угурлу Хан» в Гяндже (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы модульного типа в Гяндже (ФОТО)
На продолжение строительства Гянджинского государственного драмтеатра выделены 13,8 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством жилого комплекса, возводимого Государственным агентством жилищного строительства в Гяндже (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода по производству искусственного мрамора и гранита в Гяндже (ФОТО)
Acer представила обновления линеек высокопроизводительных ноутбуков на глобальной онлайн-пресс-конференции (ФОТО)