Количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2020 года количество трудовых договоров увеличилось на 107,3 тысячи единиц по сравнению с состоянием на начало 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минэкономики.

Таким образом по состоянию на первое июля 2020 года количество трудовых договоров составило 1,66 миллиона договоров. В ненефтяном негосударственном секторе этот показатель вырос на 109,9 тысячи договоров, до 748,8 тысячи договоров.

В июне рост количества трудовых договоров в ненефтяном негосударственном секторе составил 20,7 тысячи договоров. Общий рост количества трудовых договоров по стране с начала текущего года произошел в основном за счет ненефтяного сектора, сообщает источник.

В минэкономики отметили, что если посмотреть на статистическую картину, сложившуюся после передачи в налоговые органы накоплений социального страхования, то можно увидеть, что этот рост за последние полтора года стал более значительным. Для сравнения, по состоянию на первое января 2019 года рост количества трудовых договоров в ненефтяном негосударственном секторе составлял всего 208,9 тысячи договоров.

Общий вес по итогам шести месяцев текущего года заключенных трудовых договоров в ненефтяном негосударственном секторе вырос с 38,5 процента в 2018 году до 45,1 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили)