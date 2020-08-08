Азербайджан увеличил импорт китайской продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года импорт продукции из Китая в Азербайджан увеличился на 12 процентов, составив 663,432 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Долевое участие Китая в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,31 до 13,3 процента от совокупного объема.

В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Китай сократился в 2,7 раза относительно аналогичного периода 2019 года

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Китай за первые шесть месяцев текущего года составил 246,482 миллиона долларов США, в то время как годом ранее это были 684,516 миллиона долларов США. Долевое участие Китая в общем экспорте Азербайджана уменьшилось с 6,86 до 3,21 процента от совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Китаем составили 909,9 миллиона долларов США, что на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было положительным и составило 416 миллионов долларов.

В январе - июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 4 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

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