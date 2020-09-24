Власти Гонконга передумали выделять участок земли для расширения "Диснейленда"

Администрация гонконгского "Диснейленда" выразила глубокое разочарование в связи с отказом местных властей выделять парку обещанный ранее участок земли для расширения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Речь идет о пустыре площадью 60 га на острове Лантау, который в настоящее время используется для размещения временного карантинного центра. Предполагалось, что этот участок будет продан "Диснейленду" по льготной цене за 2,8 млрд гонконгских долларов ($361 млн). Однако власти сообщили, что в нынешней ситуации пересмотрели такие планы.

Представитель администрации Гонконга уточнил, что назначение земли в долгосрочной перспективе пока не определено. Однако в ближайшие несколько лет там продолжат действовать карантинные объекты.

"Диснейленд" на острове Лантау был открыт 15 лет назад и обошелся в $3,5 млрд. Занимая всего 126 га, он стал самым компактным подобным тематическим парком в мире. Однако его финансовые показатели не раз подвергались критике. Проект приносил прибыль всего три года: с 2012 по 2014 годы.

В прошлом году убытки парка достигли $13,5 млн, удвоившись по сравнению с предыдущим годом. При этом за год его посетили 6,5 млн человек.

Ситуацию усугубило открытие в 2016 году гигантского "Диснейленда" в Шанхае, который оттянул на себя основной поток китайских посетителей. Пандемия коронавируса нанесла еще более сокрушительный удар по парку, который в этом году проработал лишь пару месяцев и оказался на грани банкротства. Объявлено, что он вновь откроется для посетителей в эту пятницу в ограниченном режиме.