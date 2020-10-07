Туркменистан заключит соглашение с ЮНИСЕФ на закупку пищевых добавок

БАКУ /Trend/ - Туркменистан заключит дополнительное соглашение с ЮНИСЕФ на закупку пищевой добавки Premiks.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Напомним, что ранее был заключён долгосрочный Меморандум о взаимопонимании между Туркменистаном и ЮНИСЕФ, на основании которого в настоящее время в пшеничную муку туркменского производства добавляется Premiks, состоящая из смеси фолиевой кислоты и сульфата железа.

Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) одобрил ранее страновую программу Туркменистана на 2021-2025 годы, направленную на поддержку правительства в выполнении его обязательств по защите и реализации прав детей.

(Автор: Джейла Алиева)

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