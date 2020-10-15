Министр нацэкономики Казахстана озвучил проблемные вопросы экспорта в страны ЕАЭС

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов озвучил проблемные вопросы экспорта в страны Евразийского экономического союза, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В настоящее время ряд вопросов, конечно, есть, мы называем их «серый список». Это алкогольная продукция, подакцизная продукция, расследование антидемпинговых пошлин, вопросы предоставления конкуренции – это следует всегда внимательно рассматривать, к ним всегда есть вопросы. И еще – вопросы госзакупок, доступ к госзакупкам, разные информационные системы и цифровые подписи, и т.д. все это – вопросы конкуренции. Они всегда возникают у различных предприятий, думаю, они будут всегда актуальны. Всегда эти вопросы рассматриваются на Евразийской экономической комиссии. По вопросу НДС – ставки разные, высокая ставка НДС в России, наоборот, на мой взгляд, не экспорт стимулирует, а защищает от проникновения товаров с других стран», - сказал Руслан Даленов на пленарном заседании Сената.

Он объяснил свою точку зрения.

«Поскольку Российская Федерация встречает любой товар налогом на добавленную стоимость ставкой в 20% на границе. Казахстан же встречает импортный товар налогом на добавленную стоимость ставкой в 12%. В этом может быть конкурентное преимущество у страны, у которой ставка выше. С другой стороны, тяжело получить подтверждение об экспорте, тяжело применить нулевую ставку. Если предприятие небольшое, нужно ждать пока контр-партнер в Казахстане подтвердит, что он завез товар из РФ. Для российского экспортера применение нулевой ставки не всегда происходит успешно, поэтому 20% у них в товаре всегда остается. Есть жалобы российских предпринимателей о том, что нулевую ставку им тяжело применять. Соответственно, товар приходит с НДС. В Казахстане ставка НДС 12% и она позволяет легко производить экспорт. Тот, кто не хочет нулевую ставку ввиду различных причин, его товар содержит 12% НДС. У казахстанского предпринимателя заведомо есть преимущество для экспорта в РФ», - отметил министр.

Напомним, сегодня Сенат закрепил новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин