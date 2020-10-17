Туркменистан: Подготовлен План Совместных действий с ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект Плана Совместных действий на 2021-2023 годы Туркменистана с ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана.

Сообщается, что учитывая открывающиеся новые направления партнёрства, в частности, в таких сферах, как цифровые технологии, изменение климата, управление водными ресурсами, спорт и туризм, страна намерена принять меры по совершенствованию и повышению эффективности деятельности Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Также отмечалось, что ведётся работа над вопросами, связанными с присоединением Туркменистана к Конвенциям ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, а также о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию.

Ранее сообщалось, что Туркменистан может принять участие в реализации проектов ЮНЕСКО, связанных с цифровыми технологиями.

Также напомним, что стороны подписали Рамочное соглашение о создании целевого фонда Туркменистан-ЮНЕСКО 16 июля 2015 года. Согласно этому документу, поддержание мира, налаживание межкультурного диалога, развитие образования, сохранение культурного наследия и сближение культур является основными направлениями сотрудничества.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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