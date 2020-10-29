Состоится внеочередное заседание турецкой торгово-промышленной палаты под эгидой “Поддержка Азербайджана”

БАКУ /Trend/ - Внеочередное заседание Тюркской торгово-промышленной палаты (ТТПП) состоится второго ноября 2020 года в Баку под эгидой “Поддержка Азербайджана”.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Секретариат турецкого совета.

По данным, внеочередное заседание турецкой торгово-промышленной палаты состоится второго ноября 2020 года в Баку на тему: “Новая эра социально-экономического развития Азербайджана”.

"До начала встречи генеральный секретарь Тюркского совета и президенты ТПП отправят с места встречи грузовик с гуманитарной помощью и оборудованием азербайджанским гражданам, пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе, в качестве поддержки от тюркского мира. Встреча пройдет с особым акцентом “Поддержка Азербайджана”, в ходе нее будет осуществлена презентация на тему “Новая эра социально-экономического развития Азербайджана", - говорится в сообщении.

Представляя деловые круги государств-членов и наблюдателей Тюркского совета, а именно Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии, тюркская Торгово-промышленная палата (ТПП) была создана 17 мая 2019 года в качестве одного из важнейших механизмов экономического сотрудничества, осуществляемого в рамках Тюркского совета. с целью поддержки сотрудничества между деловыми кругами тюркоязычных государств и дальнейшего достижения экономической интеграции и социально-экономического развития в них.

В состав ТПП входят Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана, венгерская Торгово - промышленная палата, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (Атамекен), Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики (ТПП КР), Союз палат и товарных бирж Турции (ТОББ) и Торгово-промышленная палата Узбекистана.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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