Самрук-Қазына продала 30% доли Актюбинского рельсобалочного завода в Казахстане

Бизнес 6 ноября 2020 11:12 (UTC+04:00)
Самрук-Қазына продала 30% доли Актюбинского рельсобалочного завода в Казахстане

Группой компаний «Самрук-Қазына» на сумму 9,5 млрд тенге реализовано 30% доли участия в уставном капитале ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ), передает Trend со ссылкой на центр деловой информации Kapital.kz.

Средства от реализации активов по программе приватизации будут распределены на основании решения Единственного акционера Фонда Правительства РК.

«Методом прямой адресной продажи ТОО «Транспортные технологии» (второй участник АРБЗ) приобрел 30% доли участия АО «Ремлокомотив» в уставном капитале АРБЗ. Реализация некрупного актива осуществлена в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РК № 1141 от 30.12.15», - рассказали в компании.

План приватизации, утвержденный правительством РК, завершен на 83%: реализовано – 87, реорганизовано – 11 и ликвидировано – 42. В настоящее время в процессе вывода участвуют 8 крупных активов и 20 некрупных активов АО «Самрук-Қазына».

Ранее председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов рассказал президенту о результатах работы группы компаний по итогам 9 месяцев. По его информации, чистый доход в отчетный период в 2,6 раза превысил план и составил 436 млрд тенге при плане 167 млрд тенге. Выплаты дивидендов акционеру – правительству Казахстана в 2020 году составили 120 млрд тенге, что в 10 раз больше показателя 2017 года.

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