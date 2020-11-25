Деятельность ЗАО AzerGold принесла экономике Азербайджана более полмиллиарда манатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) AzerGold, успешно представляющее горнодобывающий сектор в экономике Азербайджана, продолжает значительные достижения в направлении изучения месторождений цветных и черных металлов, геологоразведки, добычи и экспорта.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, в результате экспортных операций, осуществленных в течение последних трех лет, реализовано более 213,4 тысяч унций золота и 372,7 тысяч унций серебра, что привлекло в экономику страны более 527,3 миллиона манатов.

"39,3 миллиона манатов из этой суммы выплачено в форме налогов и социальных выплат в государственный бюджет (33,7 миллионов манат в форме налогов, 5,6 миллионов манат в форме выплат в Государственный Фонд Социальной Защиты). В результате эффективной деятельности ЗАО на протяжении этих лет сформирована нераспределенная прибыль в размере 35 миллионов манат, 15 миллионов из которых направлено на увеличение уставного капитала компании",-отметили в компании.

В AzerGold отметили, что данные экономические показатели – результат эксплуатации первой фазы только одного золоторудного месторождения «Човдар» в Дашкесанском районе.

"В данный момент ЗАО осуществляет интенсивную работу в направлении запуска новых месторождений",-отметили в ЗАО.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от шестого августа 2020 года, ЗАО AzerGold, в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железно-рудного месторождения приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva