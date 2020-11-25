ЗАО AzerGold огласило планы по добыче драгметаллов на месторождениях

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) AzerGold планирует начать добычу на месторождении «Агйохуш» в Дашкесанком районе Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

По данным компании, в следующем году планируется запуск в эксплуатацию месторождения «Мярях» (Дашкесанкий район), в 2022-ом году месторождения «Тулаллар» и сульфидной фазы месторождения «Човдар» (Дашкесанский район).

"Кроме того, оптимизация проекта по вводу в эксплуатацию одного из крупнейших месторождений Европы – полиметаллического месторождения Филизчай (Балакенский район), позволяет сдвинуть дату начала работ на этом месторождении с ранее планируемого 2027 года на 2025 год. Наряду с этим, в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию медных месторождений «Гарадаг», «Хархар» и «Джаирчай» (Шамкирский и Гедабекские районы), а в 2027 году планируется начать добычу на другом полиметаллическом месторождении в Балакенском районе – месторождении «Мазымчай»",-говорится в информации ЗАО.

График поочередного запуска проектов составлен на основе результатов первичной оценки. Итоги следующего этапа исследований и анализов не исключают возможности более раннего ввода в эксплуатацию некоторых месторождений.

Отметим, что последние 9 месяцев текущего года золото занимает второе место в списке ненефтяных экспортных продуктов страны. Ввод в эксплуатацию перечисленных выше новых месторождений золота и других цветных металлов еще больше увеличит вклад горнодобывающего сектора в экономический рост страны.

Это, в свою очередь, сыграет важную роль в развитии ненефтяного сектора, а также даст большой импульс для привлечения миллионов манатов в экономику страны и социально-экономического развития регионов.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva