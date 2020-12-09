В Казахстане протягивают ВОЛС для развития человеческого капитала и экономического роста

БАКУ /Trend/ - На данный момент компанией АО "Транстелеком" реализуется перечень мер в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщили Trend в АО "Транстелеком" (ТТС).

Так, ТТС участвует в реализации государственной программы, разработанной во исполнение задач, поставленных в рамках Послания Президента Казахстана народу "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", в частности: цифровизация промышленности и электроэнергетики, в том числе проект "Внедрение мобильных диагностических средств в рамках тиражирования АСУ "Магистраль".

Кроме того, отметили в компании, АО "Транстелеком" как государственный партнер по проекту "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи" действующий в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан - 2020" предоставляет жителям сел, государственным и бюджетным учреждениям, частным организациям техническую возможность широкополосного доступа к интернету.

По словам представителя компании, проект успешно выполнил свою задачу - протянув волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на 5 624 км.

"Это дало возможность подключить 429 сёл к высокоскоростной сети широкополосного доступа Интернет. И как следствие - 1 222 государственных органа, бюджетных учреждений получили подключение. В данный момент идет подключение жителей, что создаст цифровую среду для села и способствует развитию человеческого капитала и экономическому росту", - отметили в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)