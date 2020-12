Казахстан и Чехия обсудили вопросы сотрудничества в добыче полезных ископаемых

10 декабря 2020 года состоялась онлайн-встреча с представителями Чешской Республики в лице ČSOK (Chamber of Commerce, Чешская Среднеазиатская Торгово-промышленная палата), а также с представителями чешских компаний (DSP Přerov spol. s r.o., GET s.r.o., Ferrit s.r.o., PSP Engineering a.s., «SAFICHEM Group», ZAM - SERVIS s.r.o., ŽDB DRÁTOVNA a.s.), передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Казахстанская сторона была представлена министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, посольством РК в Чехии, АО Национальная компания «Kazakh Invest», АО Национальная компания «Казгеология».

Представитель министерства, директор департамента недропользования Аскат Пшенбаев представил чешской стороне основные моменты законодательства о недрах и недропользовании в РК и ответил на ряд вопросов касательно выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых, об условиях контрактов на разведку, добычу твердых полезных ископаемых, за исключением урана, о правовой и экономической экспертизе проектов контрактов на разведку и добычу твердых полезных ископаемых, за исключением урана.

Чешская сторона выразила заинтересованность благоприятными условиями для инвесторов и изъявила желание к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.