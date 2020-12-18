Сохранена тенденция роста экпорта грузинских вин

БАКУ/Trend/ - В условиях пандемии тенденция роста экспорта грузинского вина на ключевые рынки сохранена - заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, положение винодельческого сектора было сложным во всех странах-производителях вина, не была исключением и Грузия, однако худшие тенденции удалось преодолеть.

«Мы сумели адаптироваться к сложностям и сохранить позиции на экспортных рынках для того, что в долгосрочной перспективе продолжить улучшать свое положение. В винодельческом секторе у нас падение доходов, и это ни для кого не является неожиданностью. Подобная ситуация сложилась не только в Грузии, но и во всем мире в период пандемии» - заявил министр.

По его словам, для укрепления потенциала экспорта грузинского вина на стратегических рынках, осуществляются маркетинговые действия в онлайн-режиме с использованием различных электронных платформ.

«Активизировалась и реклама на онлайн-сайтах, по телевидению и радио, в социальных сетях. Параллельно задействована программа оказания помощи малым винодельням, в рамках которой в различные страны было экспортировано до 1500 бутылок вина» - заявил министр.