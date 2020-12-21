Автобензин туркменского производства был реализован ряду стран на бирже Туркменистана
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40 долларов за селфи с паспортом: «Лаборатория Касперского» проанализировала стоимость данных на чёрном рынке
Помощь от Группы Компаний “Yeni Hayat” в размере 1 000 000 манатов в Фонд Гейдара Алиева на восстановление всех религиозных храмов, расположенных на освобожденных землях!
В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении - эксперт
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство
В Кыргызстане с начала года объем прибыли предприятий реального сектора экономики сократился более чем в 20 раз
По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали кампанию в поддержку наших военнослужащих на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая признались в любви к родному театру (ФОТО)
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии
Мы призываем Палату представителей парламента Нидерландов отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана