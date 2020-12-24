Большая часть транзитных грузов Азербайджана в Иран пришлась на древесину

БАКУ /Trend/ - Грузы, отправляемые из России в Иран и наоборот в основном перевозятся транзитом через Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По словам представителя, среди них - древесина и изделия из неё занимают 48 процентов от общего грузопотока, зерновые – 17 процентов, строительные материалы – 18 процентов, фрукты и овощи, контейнеры и другие товары -17 процентов.

Как отметили в министерстве, в 2019 году через терминал Астара было перевалено 363,842 тысячи тонн грузов.

"Учитывая, что в 2018 году данный показатель составил 263,976 тысячи тонн, то это означает увеличение объёмов грузопотока на 38 процентов",- отметили в министерстве.

В министерстве напомнили, что в марте 2018 года состоялись запуск первой фазы проекта соединения железной дороги Астара (Иран)–Астара (Азербайджан) и закладка фундамента зернового терминала. 6 марта 2019 года был открыт участок Казвин-Решт железной дороги Казвин–Решт–Астара (Иран)– Астара (Азербайджан), призванный стать составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг".

Отметим, что основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена 12 сентября 2000 года согласно межправительственному соглашению, подписанному между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. В целом данное соглашение ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина).

Цель создания коридора – сокращение срока доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (время доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" этот показатель ожидается на уровне 3 недель).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva