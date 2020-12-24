Сальдо внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Вьетнамом стало положительным

БАКУ /Trend/ - По итогам 10 месяцев 2020 года экспорт из Азербайджана во Вьетнам в суммарном выражении составил 133,2 миллиона долларов, что демонстрирует рост относительно аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В предыдущем году экспортные операции Азербайджана с Вьетнамом были оценены в 58,7 миллионов долларов. Таким образом, долевое участие Вьетнама в общем экспорте Азербайджана достигло 1,09 процента против прошлогоднего показателя в 0,35 процентов.

Однако к началу ноября 2020 года импорт вьетнамской продукции в Азербайджан за год сократился с 69,6 миллионов долларов США до 66 миллионов долларов (5,2 процентов). Долевое участие Вьетнама в общем импорте Азербайджана составило 0,75 процентов от совокупного объема, что больше относительно аналогичного периода прошлого года на 0,14 процентных пункта.

Объем внешнеторговых операций между двумя странами составил 199,2 миллионов долларов, что на 55,2 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период стало положительным, составив 67,1 миллионов долларов.

Напомним, что в целом по итогам 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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