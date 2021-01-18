Вакцинация может предотвратить негативное влияние коронавируса на экономику Азербайджана в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Расширение охвата и географии распространения вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, привело к нарушению экономического равновесия, негативно отразившись на мировой экономике, международных финансовых и товарных рынках.

Как сообщает в понедельник Trend, трудности, возникающие в большинстве отраслей экономики в результате мер социальной изоляции в Азербайджане, негативно сказались на деловой активности и экономическом росте.

На меры по борьбе с пандемией из государственного бюджета и других источников выделено в общей сложности около 2,5 миллиардов манатов.

Наряду с этим в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, производство ВВП снизилось на 4,3 процента, в том числе в ненефтяном секторе - на 2,6 процента. Объем экспорта по сравнению с 2019 годом снизился на 30 процентов, в том числе объем ненефтяного экспорта - на 5,2 процентов и импорта - на 21,4 процента.

Помимо этого, номинальные доходы населения страны в 2020 году снизились на 1,8 процента по сравнению с 2019 годом. В то же время, продолжающаяся в данный момент пандемия в Азербайджане и рост заболеваемости в последнее время обуславливают необходимость реализации дополнительного пакета экономической и социальной поддержки правительства в этом направлении, поддержки пострадавших отраслей экономики и субъектов предпринимательства и осуществления стимулирующих мер, направленных на предотвращение неформальной занятости.

Широкое распространение инфекции как в других странах, так и в Азербайджане приводит к повторному введению строгих карантинных мер на всей территории страны и ужесточению мер социальной изоляции. В целях защиты здоровья населения и эффективной организации борьбы с пандемией более целесообразным считается осуществление мер по вакцинации.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)