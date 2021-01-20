Евразийский банк развития нарастит текущий инвестпортфель по итогам 2020 года

БАКУ /Trend/ - В 2020 году (по состоянию на 20.12.2020) Евразийским банком развития (ЕАБР) подписано 14 новых соглашений по инвестиционным проектам на общую сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщили Trend в ЕАБР.

Как отметили в банке, текущий инвестиционный портфель Банка к концу года ожидается на уровне 4,4 миллиарда долларов, прирост относительно итогов 2019 года может составить 2,2 процента (93 миллиона долларов).

По сообщениям банка, пандемия COVID-19 стала вызовом не только для его государств-членов, но и для самого Банка. В текущих непростых условиях и посткризисный период важно обеспечить устойчивость экономического развития и интеграционного сотрудничества между государствами-членами Банка.

"В целях содействия преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 Банком реализуются мероприятия антикризисной поддержки по трем направлениям. Во-первых, в рамках поддержки пострадавших субъектов предпринимательства - действующих заемщиков ЕАБР, Банком предоставлены льготные условия, освобождение от требований по нарушениям неденежных условий финансирования, предоставление дополнительного срока для их выполнения для заемщиков по проектам в государствах-участниках",- отметили в банке.

В свою очередь, вторым направлением антикризисной работы ЕАБР является поддержка инвестиционной деятельности для обеспечения устойчивости экономического развития государств-участников ЕАБР.

"Банк обеспечил непрерывность реализации знаковых инвестиционных проектов в наших странах, в том числе, например, строительство и эксплуатация автомобильной дороги БАКАД в составе международного транзитного автокоридора "Европа – Западный Китай" в Республике Казахстан; финансирование инвестиционной программы ОАО "Беларуськалий" в Республике Беларусь, строительство и эксплуатация четвертого пускового комплекса автодороги ЦКАД (ЦКАД-4) в Российской Федерации",- сказали в банке.

По третьему направлению Банк задействует ресурсы для участия в планах антикризисной поддержки субъектов предпринимательства государств-участников, в том числе поддержка малого и среднего бизнеса, адресная поддержка субъектов предпринимательства в пострадавших отраслях государств-участников ЕАБР и поддержка торгово-экономических связей государств-участников ЕАБР.

"В частности, в рамках совместной программы с Российским экспортным центром Банком предоставлена кредитная линия на поставку автомобилей скорой медицинской помощи для нужд системы здравоохранения Республики Казахстан. Также через совместные программы с финансовыми институтами Республики Беларусь предоставлено финансирование целевых программ поддержки в объеме почти 200 миллионов долларов", - подчеркнули в банке.

В ЕАБР отметили, что 30 июня 2020 года Советом Банка учрежден Фонд цифровых инициатив ЕАБР.

"К настоящему времени Фондом проведен Конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространения и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском пространстве. В рамках Конкурса в Банк поступило 163 заявки от компаний всех стран-участниц ЕАБР. На финальном этапе Конкурса были определены 4 победителя",- сказали в банке.

По словам представителя ЕАБР, Фонд проработал и инициировал вопрос создания мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

"Также идет создание единой платформы, способствующей формированию единого рынка труда, для миграции граждан стран. Банком создана и успешно функционирует расчетная платформа в национальных валютах, необходимая для формирования Единого расчетного пространства. Мы видим, что такие расчеты сейчас очень востребованы в наших странах, прямые трансграничные платежи позволяют снизить зависимость от валют и платежных систем третьих стран в расчетах между странами ЕАЭС, в том числе с использованием цифровых технологий. Работу по содействию цифровой трансформации мы видим как одно из ключевых направлений развития деятельности ЕАБР", - сказали в банке.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)