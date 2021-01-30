Создана Межведомственная комиссия по разработке Нацпрограммы Туркменистана по Аралу

БАКУ /Trend/ - Создана Межведомственная комиссия по разработке Национальной программы Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы и контролю за её реализацией.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой га Государственное информационное агентство, соответствующее постановление, утверждающее вышеназванный план, подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ подписан в целях улучшения социально-экономической и экологической обстановки в регионе Аральского моря, разработки Национальной программы по Аралу в контексте предстоящих работ в этом направлении.

Документом также утверждены Концепция Национальной программы Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы, состав вышеназванной Межведомственной комиссии и Положение о ней.

Отметим, что в стране ведется работа в областях охраны природы, сохранения биологического разнообразия и природных ландшафтов.

Эта работа проводится в рамках «Национальной стратегии по изменению климата» и «Национальной лесной программы Туркменистана» и других программ.

Особое внимание в Туркменистане уделяется проблемам Аральского моря.

Туркменистан принял участие в заседании по улучшению водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря 10 апреля 2020 года.

Помимо этого, в августе 2019 года в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН состоялась презентация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

Напомним, что созданный в девяностые годы Международный фонд спасения Арала (МФСА) при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

(Автор: Джейла Алиева)

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