Госконцерн Туркменистана ведет работу по налаживанию малоформатных производств
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Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной
Обвал глобальной IT-инфраструктуры в ближайшей перспективе маловероятен - Азербайджанская IT-компания
Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Продолжается работа по восстановлению здоровья раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
К программам активной занятости привлечены 2500 членов семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков превышает 622 млн манатов
Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии - газета "Azernews"
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана ускорит развитие ненефтяной промышленности
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство