Азербайджан подключился к новому проекту FAO по укреплению системы контроля продбезопасности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Турция начали новый проект по укреплению национальных систем контроля безопасности пищевых продуктов и информирования о рисках.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную ООН (FAO).

Согласно информации, финансируемый Турцией проект, реализуемый в рамках Программы партнерства FAO - Турция в области продовольствия и сельского хозяйства, предусматривает проведение региональных мероприятий по наращиванию потенциала в этой сфере, а также мероприятий на уровне стран.

"Эффективные системы контроля пищевых продуктов охватывают все этапы производства и переработки пищевых продуктов от фермы до потребителя, поскольку вопрос безопасности пищевых продуктов необходимо учитывать на каждом из этапов производственно-сбытовой цепочки", - говорится в информации.



Также отмечается, что проект станет шагом вперед на пути достижения Целей в области устойчивого развития, оказывая содействие странам в улучшении их систем контроля безопасности пищевых продуктов для обеспечения безопасного питания для всех.



«По оценкам ВОЗ ежегодно болезнями пищевого происхождения заболевают около 600 миллионов человек и умирают 420 000 человек. Эффективные системы контроля безопасности и качества пищевых продуктов имеют ключевое значение не только для охраны здоровья и благополучия людей, но и для стимулирования экономического развития, повышения уровня жизни за счет расширения доступа к рынкам», - информирует FАО.

Напомним, что Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева)

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