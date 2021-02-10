С начала года объем промышленного производства в Азербайджане превысил 3 млрд манатов
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Использование системы "ASAN Task" обеспечит планомерную, эффективную и скоординированную работу учреждений
Грузия и Узбекистан будут работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру
Названы параметры техники по разминированию, доставленной из Турции в Азербайджан - репортаж Trend TV
На полигоне осуществлен процесс разминирования посредством техники, доставленной из Турции - репортаж Trend TV (ФОТО)
Поставленная из Турции техника по разминированию будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего роста мощи Азербайджана - Микаил Джаббаров
МГ ОБСЕ могла бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами – замглавы МИД России
На конкурс по замещению должностей директоров школ будут вынесены 623 вакансии - минобразования Азербайджана
Зампомощника госсекретаря США по энергетике примет участие в заседании по «Южному газовому коридору»