В Агентство по развитию МСБ поступило около 400 обращений для создания бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана

Бизнес 1 марта 2021 16:33 (UTC+04:00)
В Агентство по развитию МСБ поступило около 400 обращений для создания бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С прошлого года в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступило около 400 обращений и бизнес-проектов от местных и иностранных бизнесменов, связанных с созданием бизнеса на освобожденных территориях, инвестированием, а также участием в строительных работах, которые будут проводиться на этих территориях.

Об этом, как сообщает Trend в понедельник с брифинга, посвященного деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане за 2020 год, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

По его словам, экономический потенциал освобожденных от оккупации территорий создает новые перспективы для бизнеса.

«Одним из основных вызовов на текущий период является эффективное осуществление реинтеграции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в экономику страны»,- сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что эти обращения в основном направлены на туризм, производство текстиля, строительство, общественное питание и сельское хозяйство.

«В то же время 18-21 ноября прошлого года на международной выставке “MUSIAD Expo-2020” в Стамбуле экономический и инвестиционный потенциал территорий, освобожденных от оккупации, был представлен в виде доклада “Карабах-это Азербайджан!". Также в городе Шуша при поддержке Агентства начал свою деятельность первый субъект предпринимательства»,- отметил Мамедов.

Напомним, что Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана является юридическим лицом публичного права, которое поддерживает развитие микро, малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане, предоставляет поддержку и ряд услуг предпринимателям, а также координирует и регулирует государственные услуги в этой области.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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