Азербайджан и Германия заинтересованы в увеличении взаимного торгового оборота - замминистра экономики

БАКУ /Trend/ - Церемония подписания совместной декларации между министерством экономики Азербайджана и федеральным министерством экономики и энергетики Германии о намерениях продолжить сотрудничество по повышению квалификации менеджеров уже стало традицией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на церемонии подписания совместной декларации о намерениях между министерствами экономики Германии и Азербайджана о продолжении сотрудничества по повышению квалификации менеджеров азербайджанских компаний заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов.

По словам Алекперова, в рамках этого сотрудничества, начиная с 2009 года, участие в этой программе приняли предприниматели и менеджеры из Азербайджана в количестве 451 человека, что привносит существенный вклад в экономику страны.

Замминистра экономики заметил, что ввиду пандемийной ситуации во всем мире, программа в настоящее время осуществляется в онлайн-режиме. Однако после положительных результатов вакцинации удастся вернуться к традиционному очному проведению этой программы.

Было отмечено, что в последние годы усиление экономического потенциала Азербайджана и политика диферсификации экономики, а также создание сотен новых учреждений по производству продукции придали положительные тенденции расширению внешнеэкономических связей.

"Экономические и торговые связи между Азербайджаном и Германией динамично развиваются. Наша страна является основным экономическим и торговым партнёром Германии на Южном Кавказе",- сказал Сахиб Алекперов.

В 2020 году внешнеторговый оборот Азербайджана с Германией составил 817,58 миллионов долларов США, в том числе экспорт в объёме 234,11 миллионов долларов и импорт в размере 583,47 миллионов долларов. Этот показатель указывает на существенный спад. Обе страны заинтересованы в проведении серьёзных работ для увеличения взаимного торгового оборота в постпандемийный период.

Также замминистра экономики отметил важность двусторонних визитов на высоком уровне для углубления и расширения экономических связей двух стран.

Сахиб Алекперов подчеркнул, что разработана концепция по восстановлению и развитию освобожденных от армянской оккупации территорий, и Азербайджан заинтересован в привлечении немецких компаний в большие восстановительные работы в рамках этой концепции. Также, для достижения экономического роста в постпандемийный период, Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиционных проектов Германии в приоритетные сферы деятельности.

Замминистра экономики заключил, что сотрудничество между Азербайджаном и Германией по повышению квалификации менеджеров также придаст импульс динамичному развитию двусторонних экономических связей.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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