Туркменистан и ЮАР заинтересованы в активизации сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Южно-Африканская Республика (ЮАР) выразили обоюдную заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом было сказано в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Сообщается, что стороны договорились об осуществлении взаимных визитов.

Особое внимание было уделено расширению дипломатических контактов. В связи с этим стороны договорились организовать в ближайшее время политические консультации с участием заместителей министров иностранных дел, а также активизировать контакты на уровне послов и постоянных представителей двух государств при ООН.

Напомним, что ранее между этими странами были проведены политические консультации, в рамках которых обсуждались возможности партнерства в сферах нефти и газа и текстильной промышленности и велись переговоры о расширении договорно-правовой основы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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