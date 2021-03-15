Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики
БАКУ /Trend/ - Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 населенных пунктах девяти освобожденных от оккупации районов Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что в 11 населенных пунктах работы продолжаются.
По мере создания безопасного доступа к другим населенным пунктам в них также будут проводиться работы по инвентаризации, написал глава ведомства.
Ранее Джаббаров заявлял, что экономический потенциал освобожденных от армянской оккупации земель, новая геополитическая реальность, глобальные планы восстановления в Карабахе и создание транспортных связей в регионе придадут импульс росту экономики в 2021 году и будут способствовать развитию занятости в Азербайджане.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni