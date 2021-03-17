Обрабатывающая промышленность Казахстана вырастет в 1,5 раза к 2025 году

Планы МИИР РК по развитию обрабатывающей промышленности доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает Trend со ссылкой на министерство.

«В настоящее время мы сформировали плановые показатели по объёмам производства обрабатывающей промышленности до 2025 года в разрезе регионов и отраслей. Исполнение поручения Главы государства по росту обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году, МИИР РК намерен осуществлять совместно с местными исполнительными органами», - сказал министр.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Для этого необходим ежегодный прирост в отрасли в среднем на 10,8% к предыдущему году. Данная задача включена в Предвыборную платформу партии «Нур-Отан».

На 2021 год запланирован рост Индекса физического объема (ИФО) обрабатывающей промышленности на 5,8% к 2020 году.

В черной металлургии на текущий год установлен уровень ИФО – 105%.

Казахстане в 2021 году ожидается увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали на 17% и проката на 19%.

До 2025 года будет завершена модернизация основных технических мощностей компании АрселорМиттал Темиртау с доведением объема производства до 4 млн. тонн стали в год, сумма инвестиции составит 1,3 трлн. тенге.

В 2021 году будут увеличены объемы производства цинка на 18,6%, свинца на 18,8%, медного концентрата на 9%, алюминия на 6%.

В 2021 году планируется запустить дополнительно 6 проектов, которые позволят увеличить объемы производства ферросплавов, строительной арматуры, стальных сварных труб, по переработке железной и марганцевой руды. Крупными проектами являются ТОО «INDJAZ», строительство завода по переработке железной и марганцевой руды, Карагандинская область, ТОО «QazCarbon», строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой и другие.