Конслатинговая компания внедряет новые услуги в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Конслатинговая компания ООО Baku Business Consulting за прошедший год расширила свое портфолио посредством улучшения качества предоставляемых консультативных услуг.

Об этом сказал Trend специалист по международному сотрудничеству компании ООО Baku Business Consulting Рза Абдулазизов.

По его словам, в прошлом году был принят план действий на 2021 год: "Основным нововведением по предоставлению бизнес консультаций стало интегрирование их в платформы онлайн-конференций, что сделало нас еще ближе к нашим клиентам и дало возможность оперативно адаптироваться под их потребности и запросы".

Он отметил, что в связи с увеличившейся потребностью компаний в правомерной и грамотной реализации трудового законодательства, Baku Business Consulting увеличил штат специалистов по кадрам.

"Наличие множества недоработок в национальном трудовом законодательстве и соответствующих нормативно-правовых актах привело к периодическому выявлению множества технических проблем, в разрешении которых знания и опыт наших специалистов сыграли важную роль", — подчеркнул представитель компании.

"К другим нашим новшествам можно отнести введение в действие в Азербайджане центра тренинга и обучения основам охраны труда для руководителей, специалистов и рабочих профессий. Программа тренингов, подготовленная нашими опытными специалистами по охране труда, была одобрена Государственным агентством по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС Азербайджана", — добавил Абдулазизов.

Отметим, что Baku Business Consulting LLC, основанная в 2014 году, является местной консалтинговой компанией, предлагающей своим клиентам широкий спектр таких услуг, как бухгалтерия и налоговый консалтинг, управление персоналом, юридические консультации (заключения), аттестация рабочих мест по условиям труда на предприятиях и др.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva